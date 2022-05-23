北極星-KY 6/6轉上市 每股承銷價82元 抽中現賺2.35萬

北極星 - KY(6550-TW) 預計 6 月 6 日掛牌上市，將從明 (24) 日起至 26 日辦理公開申購，承銷價 82 元，公開申購張數為 3450 張，以今日收盤價 105.5 元計算，抽中一張將現賺 2.35 萬元。

北極星開發中的癌症新藥 ADI-PEG 20 主要應用於肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌以及腦癌四大新藥產品線，另外，臨床試驗 3 大策略包括聯合用藥、精準治療、增進放射線治療的療效等。

其中，肺間皮癌的進度較快，已進入三期臨床試驗，預計今年下半年解盲後申請藥證，另外，軟組織肉瘤完成二期臨床、肝癌採單一用藥的形式進行二 / 三期臨床、腦癌則已完成 26 位病患收錄並進行一期臨床。

北極星表示，ADI-PEG 20 早期在全球進行的臨床試驗共有 24 個，以常見不良反應事件評價標準等級相較，顯示 ADI-PEG 20 副作用與安慰劑相當，證明藥物毒性低於一般癌症藥物。

除了新藥開發外，北極星在美國及中國皆有 cGMP 蛋白質藥廠，具備自主開發能力與生物藥委託開發暨生產服務 (CDMO)，目前已接獲三家客戶，其中一家客戶 Nanotein，主要是研發 CAR-T 培養液，北極星除了負責產品量產製程開發外，也取得 Nanotein 41% 股權。

北極星表示， Nanotein 研發的 CAR-T 培養液預計今年下半年量產出貨，待產品上市後，北極星可認列 15% 銷售權利金，預計明年開始有營收貢獻。