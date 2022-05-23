〈台股盤後〉兩大族群添多頭士氣 小漲11點量縮築底

台股今 (23) 日在海運、汽車零組件股大漲的帶動下，指數開高 49 點後，一度漲逾百點，但由於高價電子族群仍見賣壓，隨即快速收斂升幅，終場收在 16156.11 點，小漲 11.56 點，成交值略放大至 2329.39 億元，法人指出，外資期貨未平倉空單已轉為多單，且近期盤勢呈量縮止穩，短線應有機會築底，不過，上方月線仍具反壓，整體先呈現上有壓下有撐的格局。

海運股在傳出代表美西碼頭勞方的國際碼頭和倉庫聯盟 (ILWU) 首度要求暫停談判後，市場預期，此可能是 ILWU 為了後續罷工做準備，恐造成供應鏈瓶頸更加嚴峻，進而推升海運運價，激勵今日航運族群表現。

其中，萬海、正德漲停，陽明漲逾 8%，長榮和台驊投控漲 6% 上下，台航、四維航、志信、裕民漲幅在 4% 上下。

同時，航空族群也再度轉強，長榮航漲近半根停板，華航漲近 3%。

而汽車零組件相關業者在股價低位階、有望搭上中國解封、歐美車市回溫的激勵下，近日偏強，元創精密、大億、萬在、吉茂、倉佑鈞漲停作收，謚源、宏旭一度漲停，時碩工業、泰茂、堤維西、帝寶和耿鼎等漲幅在 4% 上下。

UPS 相關廠商今日也有所表現，科風大漲近 7%，碩天和盈正漲逾 3%。

電池族群表現不俗，立凱 - KY 一度漲停，終場收漲近 9%，康普和美琪瑪穩在盤上。

不過，仍有不少高價股走弱，壓抑盤勢，祥碩重挫 6%，嘉澤、穎崴跌近半根停板，綠界科技、鈺太、AES-KY、譜瑞 - KY、瑞鼎等均跌 3% 上下，晶心科、M31、聯詠和創意跌逾 2%。

統一投顧認為，考量上海逐步放寬封控、供應鏈問題緩解，而目前大盤 5 日、10 日均線黃金交叉，技術指標偏多，籌碼面上也有利多方，外資在 5 月台指期結算後，期貨未平倉已轉為淨多單，看指數有機會再度向上挑戰月線壓力區。