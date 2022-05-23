航海王奮起 台股小漲11點收16156點 月線得而復失

台股今 (23) 日開高後隨即震盪走低，大盤一度翻黑，電子、金融漲跌互見，不過，航運股挺身而出、資金蜂擁，上市運輸類股成交值占大盤近 3 成，加權指數終場上漲 11.56 點或 0.07%，收 16156.41 點，月線得而復失，成交值 2329.38 億元。

上市櫃表現不同調，櫃買指數終場下跌 0.62 點或 0.31%，收在 197.04 點，成交值 517.44 億元。上市櫃成交值合計 2846.82 億元。

電子股今天互有漲跌，權王台積電早盤衝上 534 元後，隨即陷入整理走勢，終場小跌收 528 元；瑞昱、聯詠、國巨、研華等賣壓偏重，聯電、友達等指標股同步走低；不過，鴻海、廣達受買盤青睞，均在盤上表現。

航運超級股東會即將登場，市場資金提前搶進，貨櫃航商萬海強勢亮燈漲停，站上季線，長榮放量大漲 6%，成交值高達 268 億元，躍居上市個股之冠，陽明漲幅 8%，成交值也達 166 億元，海運三雄人氣紅不讓。

航運相關族群交投熱絡，上市運輸類股指數終場漲逾 6%，總成交金額接近 678 億元，占大盤總成交值近 3 成。航空雙雄同步走揚，長榮航股價勁揚逾 5%，華航也有 3% 的漲幅；其他包括台驊投控、四維航、正德、裕民等，漲勢都很凌厲。

金融股今天表現兩樣情，富邦金大跌超過 2%，國泰金同步收跌逾 1%，但玉山金、元大金逆勢上漲近 2%，上海商銀收漲 3%。

此外，解封概念股今天再度成為多頭焦點，市場期待疫後出國旅遊商機復甦，資金搶進旅行社股，五福、寶得利盤中亮燈漲停，山富大漲超過半根停板，鳳凰、易飛網及雄獅漲勢也很強勁。