提振消費 中國多地推購車補貼活動

今年 5 月以來，中國太原、貴州、成都、三亞、青島、金華等地先後推動消費券發放活動，以提振消費者信心，緩解商家壓力，且不少地方推出購車補貼活動。

中國證券報報導，統計數據顯示，今年頭四個月，中國 20 個省市先後發放總額超過人民幣 34 億元的消費券，且近來不少地方推出汽車消費專項優惠活動。

以長春為例，5 月 21 日起，長春市政府共計將向在該市購車的個人消費者發放 5,000 萬元汽車消費補貼。這項汽車消費補貼活動將持續至 9 月 21 日。

5 月 20 日，深圳市南山區啟動 2022 年「我愛購、南山行」促消費系列活動。南山區在活動期間推出汽車消費專項促銷活動，共計發放消費券 1.5 億元。

今年來中國政府密集提出汽車消費支持政策。今年 2 月，國務院發布「十四五推進農業農村現代化規劃」，鼓勵有條件地區展開農村家電更新行動、實施家具家庭裝潢下鄉補貼及新一輪「汽車下鄉」，促進農村居民更換耐用消費品。

今年 4 月，國務院發布「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，提出以汽車、家電為重點，引導企業向農村展開促銷，鼓勵有條件地區推動新能源車和綠色智慧家電下鄉，興建充電樁（站）等配套設施。

在多項措施加持下，5 月乘用車市場好轉。乘聯會最新統計數據顯示，5 月 1 日至 15 日，全國乘用車市場銷量達到 48.4 萬輛，較去年同期下降 21%，但較前月同期大增 27%。

國泰君安的研究報告顯示，政府發放消費券，一方面有利於促進短期消費、恢復消費信心；另一方面透過對商家的間接補貼，增加店家短期收入，緩解經濟低迷時期商家壓力。

與此同時，消費券具一定乘數效應，每投放 1 元消費券，大約可產生 2-3 倍的直接消費乘數，有望改善受疫情影響較大的產業。