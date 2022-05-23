自主防疫效應 綁定信用卡外送消費筆數、金額翻倍增

本土疫情嚴峻，民眾基於自主防疫使用外送平台頻率大增，根據銀行統計，5 月光是來自外送平台的刷卡交易筆數較 4 月增加 45%，消費金額也增加 57%；進一步與去年同期相比，交易筆數與金額年增幅分別有 1.16 倍、1.75 倍的增幅。

鎖定市場對於外送的需求增加，兆豐銀行宣布，卡友在今年 6 月底前，綁定兆豐卡在 10 大外送平台與連鎖藥局消費，每筆消費滿 150 元、累積滿 3 筆，完成登錄就能獲得 50 元刷卡金，換算回饋率約 11%，但採限額制名額共 1 萬名。

兆豐銀行表示，指定通路包括：Foodpanda、UberEats、EATOGO、inline 及 foodomo；連鎖藥局包括維康藥局、杏一藥局、大樹藥局、佑全藥妝及丁丁藥局。

此外，看好疫情期間市場對於保健食品的需求，銀行也與部分保健食品合作，如「葡萄王」刷兆豐卡單筆滿千元，輸入折扣碼「MEGA9」即可享 9 折，且折扣金額無上限，再搭配「e 秒刷鈦金卡」，還可再享國內網購最高 3% 回饋，等於可用 87 折的價格輕鬆購買。

此外，卡友在「LAC」實體門市刷兆豐卡則可獲得價值 400 元的會員資格，享有商品 8 折優惠，生日當月還能獲得最多 6 件商品 65 折優惠，適合需要採購保健食品的家庭或個人多加利用。