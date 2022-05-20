〈財報〉Foot Locker獲利超越預期 全年獲利可達財測上限

Foot Locker (FL-US) 第 1 季調整後每股獲利為 1.60 美元，並預計本財年獲利和營收將達到財測的「上限」。

Foot Locker 股票在周五 (20 日) 盤前交易中上漲 4.5% 至 31.67 美元。

第 1 季銷售額成長 1% 至 21.8 億美元，略低於華爾街的預期，而同店銷售額下降 1.9%，低於預期的下降 4.1%。

該公司表示，預計本財年調整後的獲利將在每股 4.25 美元至 4.60 美元的高點。預計銷售額也處於下降 4% 至下降 6% 的高點。

財務長佩奇 (Andrew Page) 在財報聲明中說，「在從第 1 季取得穩健的業績之後，我們將在今年底之前保持強勁的庫存狀況。再加上我們加強與供應商的關係，根據目前的能見度，我們現在預計將實現全年營收和獲利財測的上限。」

該股過去 5 天中上漲逾 7%，周四 (19 日) 收在 30.30 美元。同期標準普爾 500 指數下跌接近 10%。

絕大多數分析師仍對該股票持保守看法。FactSet 追踪的分析師中約有三分之二將其評級為「持有」或同等水平。華爾街有 5 個看跌評級，只有 3 個買進評級。

本週零售商收益方面幾乎沒有任何保證，沃爾瑪 (WMT) 和目標百貨 (TGT) 等大型零售商警告稱，消費者的胃口正在轉變——尤其是遠離非必需品類別——以及持續的供應鍊和運輸成本頭痛。運動鞋和服裝製造商 Under Armour (UAA) 的悲觀季度是另一個令人擔憂的問題，中國持續的封鎖也傷害了耐克 (NKE) 和其他公司。

好消息是，Foot Locker 一直在積極推動業務多元化，努力擺脫對 Nike (NKE-US) 的依賴。其近四分之三的業務都在美國本土，但這並不意味著它不會受到供應鏈和貨運問題的影響，但它的確比較不受亞洲疫情封鎖的直接影響。