台股反彈漲逾百點重回16100點 三大法人聯手轉買超過91億元

美股期指走揚，亞股今 (20) 日同步走強，台股由權王台積電反彈領軍，上演 520 行情，傳金權值股回神，指數終場上漲 124.53 點，收 16144.85 點；外資再度轉買，三大法人同步買超，金額合計超過 91 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資轉買超 71.82 億元，投信同步買超 16.85 億元，自營商買超 2.35 億元，三大法人合計買超 91.09 億元。

電子權值股方面，台積電扮演反攻多頭號角，上漲 1.53%，收 530 元，重回五日線；聯發科震盪小漲 0.12%，收 846 元，鴻海盤中同樣震盪，尾盤翻黑小跌 0.46% 作收；其他電子權值股大多後繼無力，午盤後翻黑下挫，僅台達電、日月光投控逆勢收紅。

鋼鐵族群一片紅通通，中鋼構飆漲超過半根停板，中鴻、大成鋼、海光、東和鋼鐵、燁興漲逾 2%。

在 520 行情啟動下，綠能概念股聚光，風電族群全面勁揚，華新飆漲 5%，華城、永冠 - KY、華城、中鋼漲幅都超過 1%，太陽能廠碩禾、茂迪、元晶、新晶投控同步收紅，不過族群股價大多呈現開高走低。

法人指出，台股盤勢近期尚未明朗，籌碼重返中小型股，顯示市場信心可望回升，但短線指數築底，個股輪動反彈，建議現階段操作可依技術指標彈性應對。