面板景氣疲軟 光電板廠各有因應

由於俄烏戰火和疫情漫延澆熄 3C 市場的需求，然而面板廠前段產能未減，導致供給大於需求，拖累面板報價跌跌不休，台系光電板廠志超 (8213-TW)、健鼎 (3044-TW) 對此變局審慎以對，健鼎並已減低光電板的訂單比重。

志超 5 月四川遂寧廠新增設備將完成安裝，預計全產能開出後，每月可新增 60 萬呎產能，志超新增產能將分期開出，因應市場快速變化。

志超生產的光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，去年延續宅經濟及遠端工作需求，產能利用率高，全年營收也創高，去年第二、三季營收攀升力道強，連兩季創新高，前 4 月營收也達 93.97 億元，年增 14.23%。

志超主管對於面板市場高速變化指出，過去 2 年因外在需求因素刺激需求高度成長並非正常現象，目前來看，面板產業只是恢復正常景氣循環，志超將審慎面對。

志超主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，其中四川遂寧廠今年將有新產能開出，預計 5 月完成安裝，但對於新產能則採取逐步分期開出因應市場變化。

而健鼎則在接單策略上也是降低光電板接單，健鼎光電板今年第一季營收 173.6 億元，占比重降至 10.9%，低於 2021 年全年平均 13%，健鼎主管指出，由於光電板、MB 板產品加值性不高，健鼎挪移產能往其他應用、HDI 已屬既定方向。

台系 PCB 廠中除健鼎、志超生產光電板之外，瀚宇博德 (5469-TW) 也生產面板控制板，由於面板價格的走跌，將造成對於光電板價格的壓抑。