〈遠傳法說〉年底5G用戶滲透率攀升至30% ICT專案量續增

遠傳 (4904-TW) 今 (4) 日舉行線上法說，總經理井琪表示，個人用戶方面，第一季 5G 用戶數滲透率已突破 25%，目標年底前至 3 成，企業部分則看好布局多年的解決方案發酵，將推升 ICT 專案量持續提升。

遠傳 2020 年第三季推出 5G 後，行動通訊業務持續上揚，今年第一季行動服務營收年增 2.3%，連六季正成長，5G 續約用戶資費平均提升超過 20%，挹注客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 連續 13 個月正成長。

隨著 5G 用戶數持續提升，遠傳第一季 5G 用戶數滲透率已超過 25%，目標年底攀升至 30%，以遠傳 705 萬戶估算，年底 5G 用戶數將突破 200 萬戶。

遠傳第一季新經濟營收年增 27.2%，營收比重攀升至 18.4%。外資也關注新經濟營運展望，對此，井琪回應，雖然目前整體市場相對競爭，但公司過去兩年開發出許多解決方案，加上行動網路趨勢與 5G 驅動下，遠傳在市場仍具競爭力，以企業專網服務來說，第一季簽署不少企業專網合約，且企業端需求強勁。

針對新經濟毛利表現，井琪指出，新經濟專案毛利率視不同性質與時程而定，其中，ICT 專案毛利率區間約 15-20%，

井琪補充，遠傳長期深耕大人物 (大數據、人工智慧、物聯網)、雲端、資安技術並提升研發能量，包含自行研發能源管理系統、遠距診療服務平台、開發解決方案等，自行開發的軟體都可以再利用，平均成本可望降低、提升獲利。