台積電董座劉德音 二度出任WSC全球主席

世界半導體理事高峰會 (WSC) 順利落幕，由 TSIA(台灣半導體產業協會) 理事長劉德音主持，完成年度聯合聲明及對各國政府的政策建言。劉德音也自即日起再擔任為期一年的 WSC 全球主席，代表處理涉外事務，為其繼 2020 年後，第二次出任主席。

受新冠肺炎疫情影響，今年 WSC 以視訊方式於台灣時間 19 日晚間舉行，許多海內外半導體大廠均出席此次半導體理事高峰會，包括台廠台積電 (2330-TW)(TSMC-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光 (3708-TW)、聯發科 (2454-TW)、力積電 (6770-TW)、瑞昱 (2379-TW)、鈺創 (5351-TW)。

以及 IBM 研究院、英飛凌、英特爾 (INTC-US)、鎧俠、恩智浦、安森美、高通、三星、SK 海力士、中芯、意法半導體、Sony、德儀等多家國內外企業執行長或高層主管。

今年是 TSIA 第四次主辦 WSC，也是 TSIA 第二次以視訊方式主持 WSC 會議。TSIA 指出，儘管視訊會議限制 WSC 會員間溝通距離，但全球半導體領袖對推動全球半導體產業健全發展的重要性皆具共識，順利完成年度聯合聲明及對各國政府的政策建言。

劉德音 3 月出席台灣半導體產業協會會員大會受訪時曾說，每年世界半導體理事會 CEO 年會討論的主題都一樣，聚焦半導體自由貿易，希望半導體產業能維持自由貿易，國家安全的控制越少越好。

