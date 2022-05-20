〈光寶科股東會〉上海廠稼動率升5月營收回溫 Q2將優於上季

光寶科 (2301-TW) 今 (20) 日召開股東會，順利通過董事全面改選等議案，展望後市，總經理邱森彬表示，上海目前廠房稼動率已回升至 7 成，本月有機會回到 3 月 150 億元水準，第二季仍將優於上季，獲利在產品漲價後也將回到先前水準，下半年營運續強。

邱森彬表示，上海目前生產已逐步回到正軌，但供應鏈、物流仍有延誤，預計 6 月底前可望完全恢復正常，5 月受封城影響程度不如 4 月劇烈，營收可望回升，第二季也可較上季成長，但低於先前預期的雙位數增幅。

近期筆電等消費性終端市場都傳出砍單，邱森彬指出，目前筆電、光電等產品都沒有此狀況，4 月封控出貨遞延，需求也有延後，部分客戶認為目前缺料有逐步緩解跡象，要求光寶科維持目前出貨進度。

展望下半年，三大業務帶動下，邱森彬看好下半年營運可優於上半年，其中，雲端應用電源供應器需求強勁，北美資料中心客戶持續投資，將是公司最大成長動能；光電業務中不可見光產品則有望成長雙位數；車用業務充電樁需求強勁，今年業績可望成長 3 倍。

光寶科也將持續擴產、設備投資，預計今年資本支出接近 60 億元，與去年同期持平，一半將用於產能擴張、一半用於自動化設備更新。

邱森彬表示，高雄廠第二期將年底動工，未來將生產車用產品；泰國新廠明年完工，主要生產光耦合器；越南廠第二期也已動工，預計 2024 年完工、投產，將負責筆電、AIoT 產品。