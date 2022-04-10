政策作多助攻 法人看好陸股補漲行情

陸股在 3 月中旬官方信心喊話之後，似有政策底出現，替 A 股投資增添信心，保德信指出，陸股本益比經過這波修正後，已經遠低於過去 5 年平均水準，加上政策積極作多，未來有機會展開補漲行情。

根據統計，目前國內投信發行的中小型股大中華與 A 股基金共有 5 檔，其中有 3 檔基金今年以來績效跑贏大盤，包括 PGIM 保德信中國中小、統一大中華中小、元大華夏中小、復華大中華中小策略。

進一步看這三檔基金的第一大持有類股，都是資訊科技產業，顯見除了十四五計畫的政策紅利產業外，全球新科技應用蓬勃發展，帶動中國科技股這類成長股表現相對出色，即使遇到市場拉回，後續的彈升能力相較其他產業更快速。

PGIM 保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，近年來，伴隨著產業數位化的浪潮興起，中國對數位經濟的重視度明顯提升，為強加數位經濟發展，中國已經將數位產業納入十四五計劃中，屬於國家級的發展戰略。

進一步來看，中國數位經濟成長最快的族群，包括雲端運算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智慧等領域。

富蘭克林證券投顧指出，俄烏戰爭影響也逐漸鈍化，經濟體質相對較佳的亞洲市場也可望持續受到市場青睞，中國兩會設定今年經濟成長目標為 5.5% 左右，可期待中國政府和央行將持續釋出寬鬆政策來支撐經濟。

DWS 表示，陸股歷經 3 月大幅波動後，預計中國企業的獲利將有所改善，如果中國目前新冠疫情和俄烏衝突能得以緩解，可望紓緩部份通膨壓力，屆時陸股吸引力可望提升。

DWS 指出，可望持續帶動中國股票市場增長三個因素包括：中國經濟復甦和貿易開放、美國存託憑證 (ADR) 的折價，以及中國的風險溢價。中國市場具投資潛力，但投資者需要慎重選擇，並留意地緣政治局勢的變化。

張玉佩認為，全球的科技型態逐漸轉變，5G、物聯網、AI 及汽車電子產業快速崛起，已取代前一個 10 年的智慧型手機時代，且因為應用層面更廣，推升全球半導體需求高漲，成為科技產業新一輪的驅動力。

張玉佩表示，陸股近期信心面影響大於基本面，短期是否回穩須觀察戰爭及疫情是否告一段落，不過以評價面而言，A 股歷經前期快速回調，估值已回到合理區間，目前滬深 300 指數的本益比僅約 12 倍、中證 500 指數僅約 17 倍，遠低於美股的 20 倍，估值較全球其他股市更具吸引力，且下行風險較低是中長期布局時機。

