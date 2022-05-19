我未獲WHA邀請 衛福部仍將率團赴日內瓦爭取雙邊會談

第 75 屆世界衛生大會 (WHA) 今年 5 月 22 日將於瑞士日內瓦召開，但台灣仍未獲邀請，衛福部今 (19) 日對此表達遺憾與不滿，政務次長李麗芬明 (20) 日將率團前往日內瓦，呼籲 WHO 正視台灣 2350 萬人的健康權益，以及各國與國際醫衛團體的共同訴求，邀請台灣以觀察員身分出席 WHA，同時爭取與各國官員雙邊會談。

衛福部表示，李麗芬 5 月 20 日將率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動，儘管未受邀參與 WHA，無法和國際社會分享台灣在疫情期間維持永續、韌性與平等社會所做的努力，但今年各國與國內外專業醫衛團體將持續密切合作，並舉辦專業論壇以呼應今年 WHA 主題「Health for peace, peace for health」，從更廣泛的角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。

此外，衛福部表示，將積極爭取與各國官員進行雙邊會談，藉由我國醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係，使國際社會更廣泛認同台灣是全球疫後復甦以及強化韌性不可或缺的重要夥伴。

衛福部指出，COVID-19 疫情再次使各國充分了解國際合作及相互扶持才是成功抗疫的唯一途徑，因此，越來越多國家認同我國參與 WHO 的必要性與急迫性。

此次，李麗芬所率領的世衛行動團也將向友邦、友我國家及國際醫衛團體，對於他們堅定支持台灣參與 WHO 表達感謝。行動團將以行動再次呼籲 WHO 堅守專業立場，邀請台灣以觀察員身分出席 WHA，為結束全球公共衛生緊急狀態而努力。