〈能源盤後〉美股拋售放緩 上海解封 原油逆轉走高

原油期貨價格周四 (19 日) 收高，因美股拋售有所緩解，投資者密切關注上海解除防疫限制的計畫。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.62 美元或 2.4%，收每桶 112.21 美元。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.89 美元或 2.7%，收每桶 109.89 美元，此為交易最活躍期貨。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.93 美元或 2.7%，收每桶 112.04 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.7% ，收每百萬 Btu 8.308 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收近每加侖 3.832 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.4%，收每加侖 3.792 美元。

市場推動力

即使美國原油庫存意外下降，且已經緊繃的汽油庫存更擴大下降程度，但周三能源期貨仍收低，令周四早盤原油承壓。分析師認為，周三走勢可能反映出美股遭拋售的力道影響到能源市場。

但在周四美股大盤跌勢放緩，且交易者強調供應緊繃的背景後，原油擺脫早盤壓力，轉而走高。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「低庫存是全球真實現況，尤其是石油產品庫存，這點持續支撐近期的精煉石油產品價格。」

「隨著北半球進入夏季旅行旺季，未來幾周和幾個月汽油、柴油和航空燃料需求可能提高，令供需持續受到挑戰，為了克服這點，近期數據顯示，美國煉油廠相應提高運行率，但任何庫存水準要恢復正常，仍需要耗費一段時間。」

隨著中國開始解封，原油本周稍早獲得支撐力。先前因上海封城，削弱了世界最大石油進口國的需求。

美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周天然氣庫存增加 890 億立方英呎 (Bcf)。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預估上周天然氣庫存增加 870 億立方英呎 (Bcf)。

EIA 表示，此時庫存比去年同期減少 358 Bcf，也比 5 年均值 2042 Bcf 少了 310 Bcf。