台股下跌276點險守萬六關卡 三大法人聯手賣超172.62億元

美股道瓊周三重挫 1100 點，費半指數跌幅超過 5%，台股今 (19) 日殺聲隆隆，電金傳全盤皆墨，加權指數一度暴跌逾 400 點，接連摜破萬六、15900 點，失守短均，但部分電子權值股獲買盤力挺，指數終場下跌 276 點，收在 16020 點。三大法人同站賣方，合計賣超 172.62 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資反手賣超 136.19 億元；投信同步賣超 9.7 億元；自營商也持續賣超 26.69 億元。三大法人合計賣超 172.62 億元。

台積電一度重摔逾 3%，最低來到 520 元，終場收在 522 元，市值下滑至 13.53 兆元；聯發科盤中大跌逾 2%，終場跌幅收斂收在 845 元；不過，聯電小跌作收，鴻海股價翻紅，瑞昱、研華同獲資金點火。面板雙虎群創、友達連袂大跌超過 4%，中小尺寸面板廠彩晶則跌逾 2%。

金融族群反彈僅一日行情，今天再度遭到大舉倒貨，富邦金重挫逾 3%，中信金、開發金、國泰金、兆豐金、華南金、台新金等均下跌 2-3%。航運股也無力撐盤，貨櫃三雄下跌 1-2%，長榮航則下挫超過 3%，華航跌近 2%。

特殊應用 IC (ASIC)、矽智財 (IP) 族群表現相對抗跌，包括 M31 、創意、晶心科、宏觀等仍獲資金點火，股價強勢翻紅並漲逾 2%，世芯 - KY 與智原也力守平盤之上。

富采 MiniLED 除獲美系高階筆電採用，也打入電視、車用相關應用，明年可望拉高出貨量並挹注營收，富采今天股價逆勢翻紅，上漲超過 3%，光鼎、億光、一詮、宏齊、榮創、光鋐等 LED 股也表現不俗。