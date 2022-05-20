〈台股盤前〉國際亂流未緩恐壓抑520行情 先拚守穩萬六

台股昨日下跌 276.54 點，終場仍守住萬六，以 16020.32 點作收，法人認為，多頭顯然要守 5 日線，預料在美股尚未停止修正下，多空仍將持續激戰，不過，今日適逢 520，不排除仍有望守萬六關卡。

美股昨日持續修正，道瓊指數下跌 236.94 點或 0.75%，收 31,253.13 點；那斯達克指數下跌 29.66 點或 0.26%，收 11,388.5 點；標普 500 指數下跌 22.89 點或 0.58%，收 3,900.79 點；費城半導體指數下跌 17.6 點或 0.61%，收 2,890.3 點。

而台股 ADR 僅台積電繼續收黑，日月光 ADR 反彈 1.87%，聯電 ADR 上漲 1.44%，台積電 ADR 則小跌 0.35%。

三大法人昨日在集中市場同步賣超，是 4 月 12 日來首見，合計賣超達 172.67 億元，也是 5 月 10 日以來單日賣超最大量；其中，外資賣超 136.22 億元，投信賣超 9.75 億元，自營商賣超 26.69 億元。

消息面上，由於國內需求強勁，國碩今年已擴產 2 成並加工生產，但仍供不應求，內部正評估打算上調擴產幅度。

外媒報導，台積電正考慮斥資數十億美元，在新加坡蓋 12 吋廠，此為日本熊本後，台積電於亞洲地區再度蓋新廠，台積電對此回應，不排除任何可能性，但目前無任何具體計劃。

筆電大廠宏碁最新表示，由於疫情造成的需求已過，看市場將回到 2018、2019 年的水準，將以新產品、新應用來加強刺激需求。

據傳，蘋果可能在 9 月 6 日或 13 日發表今年 iPhone14 系列新機，並有望迎來久違的全面升級，並傳言主鏡頭將由 1200 萬畫升級至 4800 萬畫素，主力鏡頭供應商大立光、玉晶光有望受惠。

元大投顧指出，近來十年期美債殖利率觸碰 3% 臨界值後，已由強漲轉為震盪，而美股重挫但恐慌指數 VIX 並未創高，台股則在修正中逐漸看到反彈契機，尤其櫃買指數領先站上月線反壓，顯示籌碼重返中小型股，投資信心有望回升，建議現階段操作可依技術指標彈性應對。