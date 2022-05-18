〈合庫金法說〉內部預估央行6月再升息半碼機率高

美國聯準會啟動升息循環，合庫金 (5880-TW) 內部預估，我央行 6 月應該會再升息半碼，但也不排除升息 1 碼的可能性，而受惠於市場升息循環，將挹注子公司合庫銀的存放款利差與淨利差 (NIM) 收益。

合庫金今 (18) 日舉行第 1 季線上法說，媒體聚焦市場升息趨勢對於銀行的影響，合庫銀主管引述央行總裁楊金龍發言說，央行是否升息主要關注三大重點，包括：通膨與經濟情勢、疫情對內需的影響，以及主要經濟體貨幣政策動向等。

合庫銀主管表示，目前國內通膨約 2.7%，較其他國家相對溫和，至內需動能部分，預估在疫情影響下，可能讓民間消費動能進一步下降，以此推估，研判央行 6 月可能升息半碼機率高，但也不排除升息 1 碼。

而市場升息趨勢對於銀行的利差挹注有多少？合庫銀表示，合庫銀已在 4 月 15 日調升牌告利率，根據內部試算，調升牌告利率後，存放利差約增加 0.072 個百分點，淨利差也因此增加約 0.055 個百分點。

根據合庫金公布的法說資料，銀行第 1 季的利差與淨利息收益率均較上一季下滑，合庫銀主管解釋，主要與承作利率較低的紓困貸款有關，而央行雖在 3 月升息，但銀行直到 4 月 15 日調高牌告利率，因此升息對銀行息收的挹注，必須要等 4 月 15 日以後才會逐漸浮現。