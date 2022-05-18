〈聚積法說〉Q2營收再優於Q1 全年營運正向看

LED 驅動 IC 廠聚積 (3527-TW) 今 (18) 日參與櫃買業績發表會，財務長駱姿蓓表示，4 月營收達 3.38 億元，已達首季近 5 成，看好第二季較首季成長，並持續透過新品優化產品組合，維持既有毛利率，總經理陳企凱也正向看待全年表現。

針對中國近期實施封控，陳企凱指出，聚積來自中國的營收比重達 75%，不過，由於公司上海封測廠夥伴出貨比重不高，加上中國客戶終端應用仍以海外為主，因此整體影響相當小，仍看好第二季、下半年營運。

陳企凱補充，現今已看到 LED 驅動 IC 應用領域的高成長機會，包括 XR、虛擬攝影棚等，預將是公司發展重點，目前在 Mini LED 背光領域的產品也已開始出貨，隨著客戶產品獲終端市場認同，公司出貨量也將同步放大。

至於車用產品，聚積已切入車載照明與顯示，其中，除了先前耕耘的後裝市場，也進入前裝市場，並開始出貨，同時因應客戶特殊需求，開立 ASIC(客製化晶片) 提供給韓國等客戶，看好相關應用將有助公司毛利率表現。

陳企凱預期，Pitch 1.6 以下的 LED 顯示屏應用，將帶動 LED 小間距市場快速成長，尤其在 Pitch 1.2-1.6、小於 P1.1 兩大塊市場成長速度最快，也是公司布局方向，2020-2025 年年複合成長率 (CAGR) 分別為 31%、46%。

聚積第一季營收 7.35 億元，季增 0.9%，年增 27.6%，毛利率 50.4%，季增 0.2 個百分點，年增 11.6 個百分點，稅後純益 1.3 億元，季減 6.2%，年增 348.5%，每股稅後純益 2.92 元。