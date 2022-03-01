聚積攜手洲明 搶進LED電影屏市場

聚積 (3527-TW) 今 (1) 日宣布，LED 驅動 IC 獲得 LED 顯示屏大廠洲明採用，助攻客戶 2 款產品取得 DCI 認證，並已陸續啟用，由於 DCI 規範是由全球影視巨頭組成，也是全球數位電影的標準，看好未來隨著客戶啟用更多電影屏，公司也可望受惠。

聚積表示，全球電影院近來開始安裝新的 LED 電影屏，希望透過硬體設備與影像畫質的升級，吸引觀眾從串流影音平台重回電影院，享受更高畫質、更大螢幕的視覺享受。

不過，電影產業對系統的穩定性與高畫質要求，促成 DCI 認證成為主流規範，為產業設下高進入門檻，DCI 聯盟組織也在近年將直顯 LED 顯示屏納入認證規範，並著手制訂影院高動態範圍 (HDR) 影片標準，為大尺寸 LED 顯示屏進入電影院做準備。

洲明 2 年前即瞄準龐大的數位電影院市場，著手研發符合 DCI 認證的 LED 電影屏規格，必須同時具備高解析度、高動態範圍 (HDR)、高刷新率及高色彩均勻性等特色，雙方攜手努力近 1 年，洲明 2 款電影屏也獲得 DCI 認證。

此外，聚積也在美國獲得 2 個共陰 LED 驅動架構相關專利，突破了以往共陰 LED 專利技術掌握在單一企業的窘境，可實現共陰 LED 顯示屏在影像畫質的最佳表現。