普生家用快篩試劑將上架連鎖通路 本月營收有望登新高

精準醫療廠普生 (4117-TW) 開發的家用新冠抗原快速檢測試劑，通過衛福部核准醫療器材專案製造，預計將優先在連鎖藥粧通路上架，並已洽談首批訂單，有望推升本月營收創新高。

據了解，普生除了與國內連鎖藥粧龍頭討論快篩試劑訂單外，估最快本周就會上架並有營收貢獻；普生目前月產能約 40 萬劑，日前訂購的產線新機器已進入測試階段，將逐步把月產能拉升至 100 萬劑。

普生坦言，國內疫情持續升溫，快篩試劑需求居高不下，事實上國內所有快篩試劑廠產能加總起來，仍無法滿足市場需求，目前僅能以速度、加快生產，填補缺口。

普生的檢測產品包括 RT-PCR 核酸試劑、VTM 病毒採集組、核酸萃取劑以及主要銷售醫療人員使用的專業版快篩產品等，主要出貨給企業、醫院，訂單能見度有兩個月以上。

普生指出，除了台灣疫情快速擴散，確診人數持續創新高，加上試劑原料缺料影響，進一步加劇整體 PCR、快篩試劑需缺口，公司已積極掌握原料交期，並與客戶調配訂單出貨時程。

普生前 4 月營收 1.24 億元，年減 37.72%，主因是去年同期全球疫情相對高峰，客戶對新冠檢測產品拉貨力道強勁、墊高基期，本月則有望在家用快篩試劑挹注下，單月營收創歷史新高。