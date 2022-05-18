商總：服務業業績掉5成以上 比去年三級警戒時期更慘

國內新冠疫情再爆發，連續 6 天確診人數破 6 萬，全國商總理事長許舒博今 (18) 日直言，許多業者反映這波影響比去年三級警戒時期更慘，三級警戒還有政府各項紓困措施協助，今年疫情加倍嚴重，通膨惡化情況未減，服務業 5 月平均業績大減至少 5 成，呼籲政府紓困要能及時到位，協助度過疫情難關。

許舒博表示，國內疫情快速升溫，服務業再拉警報，餐飲旅館產業首當其衝，據勞動部 5 月 16 日公布最新企業實施無薪假統計資料，目前有 2369 家、15,013 人實施無薪假，是一個半月以來高點，其中有多家小型住宿餐飲業曾在去年實施無薪假，今年又回鍋實施，顯示這波疫情已開始衝擊餐飲住宿業。

許舒博說，為了解近日疫情升溫對服務業所造成的影響，抽樣調查過往重災區服務產業，包括餐飲、旅館、旅行、遊覽車、會展及商圈等，發現自今年 4、5 月確診人數一路攀升後，業績較 3 月疫情相對穩定前，平均掉 5 成以上，旅行業和遊覽車業受疫苗三劑令規定，業績急速下降 9 成，觀光產業受創嚴重。

商總以服務業 5 月營收與 3 月疫情相對穩定前相較，餐飲業平均業績衰退 4-7 成，旅館業 5-6 成，會展業 5 成，旅行業與遊覽車業更衰退超過 9 成。

許舒博指出，前兩年台灣經歷幾次疫情高峰，政府提供各項紓困措施及振興方案，協助產業度過難關，今年疫情更嚴峻，根據國外經驗至少都要 2 個月才有機會趨緩，呼籲政府務必做好萬全準備，及時提供服務業各項紓困協助。

許舒博也說，近來業者配合政府快速滾動的防疫政策，產生許多消費或履約糾紛、勞資問題等，加上通膨惡化情況未減，業者面臨前所未有壓力，政府應先給予營運補貼，行銷補助方案延後至疫情稍緩後再推出，才能發揮最好效果。

