疫情加劇 個人貸款緩繳展延紓困拍板延長一年

因應新冠肺炎本土確診案例節節攀升，立院財委會今 (13) 日決議，金管會原定 6 月截止的銀行個人展延債務協處機制，將延長一年到 2023 年 6 月底。

金管會從 2020 年 2 月 18 日起，針對受疫情影響導致房貸、車貸、信貸等個金貸款還款出現困難者，提供緩繳或展延 3～6 個月的措施。考量疫情衝擊尚未結束，2020 年 5 月 29 日、12 月 25 日及 2021 年 6 月 2 日、12 月 1 日四度函請各銀行延長期限，將期限延長至今年 6 月底。

但近期疫情升溫，立院財委會立委提臨時提案，最終決議因為新冠肺炎疫情擴散以來，國內經濟成長率去年雖突破 6%，但服務業及中小企業未完全復甦，要求金管會協調銀行公會，就影響的企業與個人房貸、汽車貸款、信用卡等消費性貸款延繳本金、利息等措施，原本實施期間到今年 6 月底，將延長至明年 6 月底。

其中，針對個人消費性貸款部分，金管會表示，針對受疫情影響還款困難的民眾，信用卡帳單應付帳款得申請緩繳 3 至 6 個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；房貸、車貸等其他個人貸款，本金或利息得申請展延 3 至 6 個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

金管會表示，受理申請期限延長到明年 6 月，民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延 3 至 6 個月，展延期間個人信用紀錄不受影響。