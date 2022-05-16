蔡英文：海外信保基金做台商後盾 融資紓困逾9900萬美元

總統蔡英文今 (16) 日上午接見台商訪團，她指出，截至今年 4 月底，海外信用保證基金在亞洲地區已完成 300 件紓困案，協助台商取得 9900 多萬美元的融資貸款，並強調，政府將持續結合產官學研的能量，協助產業升級並開拓國際市場，做台商朋友的後盾。

蔡總統今天接見「亞洲台灣商會聯合總會第 29 屆回國訪問團」，她感謝大家平時在海外打拚事業，也心繫著台灣的發展，像是去年 9 月，台灣正式申請加入 CPTPP，總會就串連在日本、越南、新加坡及馬來西亞各地的商會，一起呼籲 CPTPP 會員國支持台灣的加入。

蔡英文認為，未來台灣參與區域經貿、走向國際市場的腳步只會越來越快，要拜託大家持續在各地發揮影響力，協助台灣獲得更多的支持。

蔡英文表示，過去 2 年多來，受到國際疫情和政經局勢的影響，許多海外的台商朋友，面臨產業轉型及市場變化的挑戰。她在去年及前年參加總會活動的時候，特別請僑委會研議相關措施，協助台商朋友度過疫情的難關。

蔡英文指出，截至今年 4 月底，我們的海外信用保證基金，在亞洲地區已經完成 300 件紓困案，協助台商朋友取得 9900 多萬美元的融資貸款。政府未來將持續結合產官學研的能量，無論是產業升級的技術，或是國際市場的開拓，也都會盡力協助大家，做台商的後盾。

蔡總統也歡迎台商朋友返台投資，她表示，今年 1 月，政府把「投資台灣三大方案」延長到 2024 年，總計新增貸款達 4300 億元，預計將帶動 9000 億元的投資，創造 4 萬個就業機會，「歡迎大家一起回來，一起壯大台灣的經濟發展。」