〈焦點股〉面板雙虎人氣旺 群創飆漲成交量居上市之冠

台股今 (18) 日持續走強，資金不斷流入電子族群，其中，面板雙虎人氣暢旺，群創 (3481-TW) 盤中大漲 8%，一舉收復 5、10 日線及月線，午盤成交量已超過 17 萬張，居上市個股之冠，友達 (2409-TW) 也有近 5% 的漲幅。

面板雙虎今天吸引買盤進駐，群創盤中勁揚 8.01%，最高衝上 14.15 元，截至中午 12 點半，成交量已達 17.1 萬張；友達最高來到 18 元，漲幅 4.95%，成交量也超過 8 萬張，為上市個股第五大量。

群創近期公告董事候選人名單中，鴻海集團未在董事會推派代表名單，外界解讀，鴻海此舉是 19 年來首度撤出群創董事會，將陸續退出面板、LED 布局。

群創日前宣布現金減資 100.31 億元，每股退還約 0.95 元現金給股東，董事會同時決議擬買回 5 萬張庫存股，期間為 5 月 12 日至 7 月 11 日，買回區間則落在 9.66-22.98 元。

友達 4 月營運受戰爭、通膨等總經不確定性因素，以及通路庫存水位偏高影響，營收 202.2 億元，月減 27.9%、年減 31.7%，累積前 4 月 1017.5 億元，年減 9.6%；出貨方面，4 月份面板總出貨面積達 157.8 萬平方公尺，較 3 月份減少 24.4%。