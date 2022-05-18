〈台股盤中〉電子、金融領軍大漲百點 站回10日線

台股今 (18) 日在美股反彈激勵下，由電子權值股、金融股領軍反彈，早盤以大漲百點開出後，最高衝上 16242 點，大漲近 200 點，午盤前雖有個股賣壓調節，但大盤仍力守在 16200 之上，成功收復十日均線，今日預估成交量則落在 2200 億元。

電子權值股方面，台積電 (2330-TW) 持續扮演撐盤要角，午盤前大漲逾 1%，領先大盤收復月線，此外，鴻海 (2317-TW) 傳出將與馬來西亞夥伴，共同成立合資公司，並在馬來西亞建造一座 12 吋晶圓廠，也激勵股價強漲逾 1%，創波段新高，其他包含聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股同樣在盤上表現。

盤面上，面板族群跌深反彈成為資金追捧焦點，群創大漲逾半根停板，激勵友達、彩晶漲幅超過 3%，連帶上游材料廠也獲買盤青睞，面板驅動 IC 指標天鈺、敦泰漲逾 3%，偏光板雙雄明基材、誠美材也有 2% 以上漲幅。

金融族群也回神，包含合庫金、台新金、華南金、富邦金均上漲逾 2%，國泰金、開發金、新光金、第一金、中信金、永豐金、兆豐金等也同步走揚，力守紅盤。

隨著電子族群回神領軍大盤重回萬六之上，今日類股成交比重，電子族群回升至 6 成之上，達 62%，航運、金融保險則居次，比重各約 9.6%、4.7%。

台股今日適逢台指期結算，雖然整體大盤隨美股回神走揚，但量能仍無法明顯放大，落在 2200 億元上下，展望後市，由於全球經濟仍不穩定，預期短線波動度仍大，待量能放大下，台股才有機會醞釀反彈。