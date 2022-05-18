佳必琪車用布局報捷 再奪美系新創及日本車廠大單

連接器廠佳必琪 (6197-TW) 車用布局迎來大爆發，除了美系電動車龍頭提高交車目標外，佳必琪今年也打進二家日系傳統車廠，以及一家美系電動車新創公司供應鏈，其中日廠更是燃油車龍頭大廠，具象徵意義，預計下半年陸續放量，營運進補。

佳必琪近期拿下美系新創電動車客戶沙國 10 萬輛電動車大單，另外既有的的美系電動車龍頭客戶，近期也上調全年交車目標，更傳出該客戶將在中國上海建第二座新廠，佳必琪車用線束出貨將直接受惠。

新增的日系車廠方面，佳必琪透露，是透過國際 Tier 1 品牌間接打入供應鏈，一次打入兩家，其中一家是傳統燃油車龍頭大廠，主要是供應車內的 Type C 產品，未來可望藉由此模式拓展更多品牌，除了新客戶外，既有的客戶今年開出的案子也新增交貨品項。

除了電動車外，佳必琪也與國內連接器零組件同業合作，搶進電動車充電領域，由佳必琪供應充電槍及銷售通路布局，共同拓展美國市場；另外，佳必琪也與台大共同攜手，由公司提供高壓連接器，開發電動賽車。

佳必琪表示，今年車用領域將有顯著成長，而 5G、雲端伺服器等則將穩健成長，另外遊戲機客戶缺晶片狀況改善，出貨回溫，將推升全年營收，雖然中國疫情短期有影響，但全年仍可望維持成長，法人預估，佳必琪今年營收可望成長 3 成。