防疫封控打擊、購屋者信心疲弱 中國房價連8個月下跌

在疫情干擾下，中國 4 月份房價連續第 8 個月下跌，緩解房地產低迷的措施未能重振買家信心。

中國國家統計局周三 (18 日) 公布數據顯示，4 月份不包括保障性住房在內的 70 個大城市新建商品住宅價格，較前月下跌 0.3%，為 5 個月來最大降幅，受政府干預較少的二級市場下跌 0.28%。

4 月份，國家統計局調查的 70 個城市中，有 47 個城市的新房價格下降，而 3 月份有 38 個城市下降。

正處於封控核心的上海，新房價格自 2020 年 11 月以來首次未能上漲。一線城市新建商品住宅銷售價格較前月上漲 0.2%，漲幅比上月回落 0.1 個百分點。

據《路透》測算，新房價格較去年同期上漲 0.7%，為 2015 年 10 月以來的最低漲幅，並從 3 月份的 1.5% 漲幅回落。

近幾個月來，中國房地產市場的前景黯淡，目前房地產業正受到防疫封控和開發商先後爆出的流動性危機打擊。

中國政府早前打壓過度借貸，但近期轉為支持房地產市場。中國央行周日罕見降低首套房貸利率的下限，地方當局提供了各種住房激勵措施，包括降低首付要求，甚至鼓勵擁有較多孩子的家庭可以擁有多個房產。

易居中國研究與發展研究院研究主任 Yan Yuejin 表示，最新數據是一個令人擔憂的跡象，表明國內市場壓力已經持續了足夠長的時間，使復甦更為困難。

野村經濟學家陸挺在本周早前的報告中指出，不確定性上升、信心不足、失業率上升和收入增長下降都導致了國內市場壓力。