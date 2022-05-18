搶攻商務、電競商機 雙A競推新品搶市

品牌大廠華碩 (2357-TW) 看準今年商務、電競筆電動能延續，釋出旗艦機種、翻轉電競筆電新品搶市，也對今年全年電競筆電維持 2 成成長目標不變；宏碁 (2353-TW) 也預計在台灣時間今 (18) 日晚間舉行 next@acer 年度新品發表會，可望釋出更多新品搶市。

華碩旗下 ROG 玩家共和國 17 日舉行 ROG《For Those Who Dare: Boundless》線上發表會，聚焦發表兩款全新電競筆電，包含 ROG Strix SCAR 17 SE、變形電競筆電 ROG Flow X16，並同步發表 ROG Slash 電競潮品系列等周邊產品，持續搶攻電競市場商機。

雖然今年整體筆電市場雜音不斷，但華碩持續看好今年商務、電競筆電市場需求持續成長，縱使整體筆電需求下滑，仍樂觀預期今年電競筆電出貨量將可維持年初年增 2 成的目標，且依第一季財報顯示，華碩首季電競筆電年增率達 30%，持續坐穩全球 (中國以外) 電競市場龍頭品牌地位。

宏碁今日也將舉辦年度新品發表會 next@acer，市場預期，宏碁也將推出全系列包含電競、商務、消費、創作者、環保 Vero 系列等筆電新品，雖然近期全球筆電市場出貨出現下修潮，但宏碁認為，市場需求是創造出來的，隨著新使用模式、興奮點出現，仍可望帶動新一波成長動能。