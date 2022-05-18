無量上攻是好是壞？費半大漲5.01%金融反而漲更兇！目的期指結算？

無量上漲，多空言論都很極端！消息面滿天飛，【外資期貨由空翻多】、【美元指數回檔修正】、傳出【勞動基金撥款 50 億進入股市】，怎麼評估? 操作應化繁為簡，可惜台股媒體實在太盡責，造成大家資訊爆炸，其實美股就看 VIX，台股就看台幣，VIX 續跌 4.99%，美股就續漲，尤其費半最為強勢，台幣只要升，外資賣壓就會減輕，甚至買超，台股就易漲！

而費半站上 20MA 反壓，月線扣抵值即將往下扣，月線有望翻揚向上，從周 KD 來看，本周有望出現 20 軸以下的黃金交叉！一旦周線出現黃金交叉，代表費半續漲的力道將更為強勁。對應到台股肯定就是對電子有利，但今日期指結算，且大盤成交量不足，所以容易造成漲多的電子股漲不動，或是回檔的疑慮！

金融類股的部分，日 KD 出現黃金交叉，低檔破底翻，明天馬上面臨前波 3/8 頸線位置。若以周線角度來看，本波回測到去年 5/14 當周的大量區，這裡即便再跌，空間也有限了！【東森財經 57 台精彩連線盤中標: 大盤無量上攻，電金傳集體打群架，為了期指結算而來！】:https://youtu.be/4WM_ihr3GTY

【盤面結構】

加權往上攻，碰到月線反壓，即將面臨 4/27 大量賣壓區 (約 3000 億)，今日成交量還是不足。反觀 OTC，打了一個雙底，帶量站上月線，代表未來中小型個股有表現機會。

而過去漲多的個股現階段容易面臨賣壓或者技術面上的調整。會員手中的元太 (8069-TW) ，今天有法說，在郭明琪評論: 蘋果正測試元太電子紙 ，用於摺疊與更多裝置上，股價挑戰前波高點，也將到 200 元整數關卡，能不能越過，操作不用猜，有賺不跑是阿呆！晶宏(3141-TW) 短線出現快速跌深反彈，本波從 121.5 反彈到 175，已經 44%，有跟單的人，自行設立停利點！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/8VgAAflRy4M

車用 MCU #新唐 (4919-TW) 即將面臨 3/23 大量賣壓區，在漲多之後，手中沒有的也先不要追，我們前波 146.5 操作到 190，這波反彈，也完全命中，還有 USB 概念股 #鈺創 (5351-TW) 昨日漲停，今日出量開高震盪走低，包含 #創意 (3443-TW) 短線遇壓，逢高可先找點調整一下！

外資持續看好伺服器及車用電子需求強勁，美股 AMD 大漲 8.73%。伺服器概念股 #金像電 (2368-TW) 股價回檔修正，在投信籌碼穩定下，留意壓回修正後機會。同樣還有博智 (8155-TW) 震盪後仍可留意。

第 3 代半導體 #漢磊 (3707-TW) 有望落後補漲，季線扣抵值扣低，待季線翻揚向上，震動壓回可留意。完整每日文章及 YT 可到 FB 社團 https://www.facebook.com/groups/istock168

全球化肥龍頭廠 Nutrien 近期示警，全球鉀肥供不應求可能延續至 2023 年國際股市 NTR、MOS 股價續漲；黃小玉期貨價格寫下 5 年新高，硫酸鉀也創高！

農糧概念股有機會捲土重來? 東鹼 (1708-TW) 第一季營收 19.11 億元，季增 20.9%，年增 125.8%，稅後純益 3.75 億元，季增 9.7%、年增 621%，EPS：1.51 創歷史新高。

惠光 (6508-TW) 第一季營收 6.33 億元，年增 20％，EPS：1.06 比去年第四季 EPS：0.45 元，季增 135％。主力在「植物保護劑」，作用為殺蟲、菌、 蟎蟲、除草，今年第 1 季也對客戶調漲售價。同時國際大豆、玉米報價上揚，提高農民耕作意願，進而帶動農藥需求，加上磷價上漲、農藥調漲售價。另一個營運亮點為環境科技事業群「地工膜」，以獨特化學配方製成膜材，作用在阻絕、防滲漏、耐高溫、抗紫外線，應用在礦廠、垃圾掩埋場、重汙染防治、水處理、沼氣、蓄水、水產養殖、漁電共生、鹽田等，由於能夠符合國際高機能、無毒標準，國際客戶黏著度高，目前稼動率全滿到 8 月。同族群 #全宇生技 (4148-TW) 震盪後可留意！

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