台達電節能超前部署 旗下產品截至去年減碳1900萬噸

工商協進會今 (18) 日舉辦永續論壇，台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，公司在 50 年前立下節能目標，切進電源供應器市場後，持續提高電源轉換效率，目前旗下產品轉換效率達 90%，截至去年，產品去年節省 360 億度的電，減碳 1900 萬噸，持續往淨零之路邁進。

台達電為全球電源供應器大廠，範圍涵蓋桌電、筆電、伺服器、再生能源電源轉換設備，公司持續優化轉換效率，其中太陽能逆變器效率已達 99%。海英俊表示，環保與企業獲利不但不衝突，反而有相輔相成的效果，電源供應器設計初期便導入節能概念，實際上並不會減少獲利表現。

另一方面，海英俊指出，建築實際上是全球耗能的主因之一，耗能占全球整體比重達 3 成，玻璃帷幕這類建築造成耗能增加，因此，台達電 2006 年便開始綠建築計畫，南科第一棟實驗性綠建築每一平方公尺耗能節省 35%，隨後台達電工廠、辦公室等建築也都改建為綠建築，總計已達 30 棟。

海英俊表示，綠建築除了興建大樓，針對舊建築微調也能減少能源消耗，以台達電內湖總部為例，公司斥資 1000 萬元在燈具、玻璃光學膜與冷氣、電梯進行更新，每年耗電從 300 萬噸減少至 180 萬噸，同時能節省電費，建築優化也在三年就回本。

海英俊認為，淨零的道路大不易，在綠能意識抬頭下，電子業有一定壓力存在，若在產品上不綠化、優化效率，很可能會因而流失客戶，因此，電子業也成立台灣氣候聯盟共同應對，藉由大企業帶領中小企業，群策群力加速淨零的腳步。