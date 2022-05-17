台股價漲量縮站回萬六 三大法人買超2.21億元 投信終止連23買

台股價漲量縮站回萬六 三大法人買超2.21億元 投信終止連23買。(圖：AFP)
台股價漲量縮站回萬六 三大法人買超2.21億元 投信終止連23買。(圖：AFP)

台股今 (17) 日由台積電領軍上攻，電子權值股普遍走強，雖然金融、航運股仍呈弱勢，但加權指數終場仍上漲 155 點，收在 16056 點，成交值則縮至 2067 億元。三大法人合計買超 2.21 億元，但投信終止連 23 買。

三大法人今天交投略顯清淡，外資持續賣超 8.58 億元；投信賣超 3.48 億元，終止連續 23 個交易日買超的紀錄；自營商買超 14.28 億元。三大法人合計買超 2.21 億元。

電子族群仍為盤面主流，權王台積電領漲近 2%，終場收 530 元，市值回升至 13.74 兆元；聯發科、聯電、日月光投控、大立光勁揚 1-2%，股王矽力 - KY 續漲逾 3%，國巨股價更強彈超過 4%。

貨櫃三雄持續承壓，萬海重挫逾 3%，長榮、陽明下挫 1-2%，散裝航運股裕民、慧洋 - KY、新興、四維航等約下挫 2-3%，航空雙雄長榮航、華航均跌逾 1%。金融族群方面，金控雙雄富邦、國泰均下挫逾 1%，玉山金、兆豐金、元大金等賣壓仍重，不過，合庫金、台新金、華南金等獲買盤青睞。

太陽能族群今天受到資金追捧，國碩、元晶、達能大漲逾半根停板，聯合再生、茂迪、碩禾、中美晶等同樣漲勢凌厲；立凱 - KY 儲能電池大有嶄獲，強攻漲停板 66 元。此外，矽晶圓族群也表現不俗，台勝科強漲逾 7%，環球晶、合晶、嘉晶、漢磊也有 2-3% 的漲幅。

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