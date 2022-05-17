台股價漲量縮站回萬六 三大法人買超2.21億元 投信終止連23買

台股今 (17) 日由台積電領軍上攻，電子權值股普遍走強，雖然金融、航運股仍呈弱勢，但加權指數終場仍上漲 155 點，收在 16056 點，成交值則縮至 2067 億元。三大法人合計買超 2.21 億元，但投信終止連 23 買。

三大法人今天交投略顯清淡，外資持續賣超 8.58 億元；投信賣超 3.48 億元，終止連續 23 個交易日買超的紀錄；自營商買超 14.28 億元。三大法人合計買超 2.21 億元。

電子族群仍為盤面主流，權王台積電領漲近 2%，終場收 530 元，市值回升至 13.74 兆元；聯發科、聯電、日月光投控、大立光勁揚 1-2%，股王矽力 - KY 續漲逾 3%，國巨股價更強彈超過 4%。

貨櫃三雄持續承壓，萬海重挫逾 3%，長榮、陽明下挫 1-2%，散裝航運股裕民、慧洋 - KY、新興、四維航等約下挫 2-3%，航空雙雄長榮航、華航均跌逾 1%。金融族群方面，金控雙雄富邦、國泰均下挫逾 1%，玉山金、兆豐金、元大金等賣壓仍重，不過，合庫金、台新金、華南金等獲買盤青睞。

太陽能族群今天受到資金追捧，國碩、元晶、達能大漲逾半根停板，聯合再生、茂迪、碩禾、中美晶等同樣漲勢凌厲；立凱 - KY 儲能電池大有嶄獲，強攻漲停板 66 元。此外，矽晶圓族群也表現不俗，台勝科強漲逾 7%，環球晶、合晶、嘉晶、漢磊也有 2-3% 的漲幅。