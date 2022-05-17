指揮中心：即起確診住院限中重症 瑞德西韋近期將到貨

本土疫情持續升溫，今 (17) 日新增 65794 例 COVID-19 確診個案，以及 61 例中重症、38 例死亡，繼防疫新制 0+7 政策上路後，指揮中心再調整輕重症分流收治原則，僅限中重症需住院，長者、發燒兒童及孕婦等高風險對象改入住加強版集中檢疫所或防疫旅館；指揮官陳時中透露，近期將會有瑞德西韋注射劑到貨。

陳時中指出，根據統計，COVID-19 口服抗病毒藥物預防重症處方量，昨天開立 3182 人份，創單日新高，包括輝瑞口服藥 Paxlovid 共 2361 人份、默沙東 Molnupiravir 共 821 人份；今年以來，抗病毒口服藥使用累計達 11899 人份。

陳時中表示，近期來看，國內給藥速度相對加快，相信隨著未來每日新增確診個案數持續增加、開立藥物使用速度也會再加速，台灣藥物整備足夠，隨著中重症人數攀升，瑞德西韋注射劑使用量也不少，近期將會有新一批注射劑抵台，可望對治療帶來助益。

此外，為保全醫療量能，指揮中心即起調整 COVID-19 確診輕重症分流收治原則，醫院部分，中重症及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要確診者，收治住院。

加強版集中檢疫所和防疫旅館方面，入住對象為年齡 70 歲 (含) 以上、年齡 65 至 69 歲獨居、懷孕 36 週 (含) 以上、出生未滿 3 個月且有發燒、出生 3 至 12 個月且高燒 (超過攝氏 39 度)、或無住院需要但不符合居家照護條件無症狀或輕症確診者，收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館。

指揮中心同時修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，18 日起，65 歲以上長者無論是否為居家隔離、居家檢疫或自主防疫對象，如家用快篩結果陽性並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診。