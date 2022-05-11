產險業赤字最快6月掀開增資壓力鍋 兩家恐首當其衝

針對防疫保單之亂，金管會主委黃天牧說重話表示：「產險公司若須理賠就應理賠，而若有財務赤字，有需要增資就要增資。」產險公司也緊鑼密鼓進行壓力測試，市場預期最快 6 月就可見到有公司增資，據了解，銷售量前六大產險中，沒有金控富爸爸撐腰的兩家，財務壓力將首當其衝。

檢視主要國內產險公司資本適足率水準，以國泰產險僅 284.43% 最低，其次依序為和泰產險 392.12%、富邦產險僅 369.16%，至於新安東京海上產險、中信產險、兆豐產險資本適足率則都超過 600%。

其中，目前防疫險賣最多的前六大產險公司依序為：富邦產、國泰世紀產、新安東京海上產、和泰產、中信產與兆豐產，據了解，前兩大都賣超過百萬件，而沒有金控奧援的新安東京海上產險約賣出 80 幾萬件，和泰產約 75 萬件，其餘業者也都有數十萬件。

面對防疫險理賠數字不斷增加，產險公司財務壓力也激增，由於理賠有遞延性，預期理賠壓力最大的時間點會在 5 月底、6 月，不只產險業要自救，金管會已要求有賣防疫險的產、壽險公司，立刻進行壓力測試，模擬最嚴重的情況下需要有多大的財務負擔，若帳上現金不夠，要提前準備，看是要處理投資部位，或安排大股東增資，5 月底前須回報金管會。

目前國泰產險率先開出第一槍，表態已經提存相關賠款準備，未來針對疫情發展狀況將適時再調整賠款估計與入帳。

據了解，金管會要求各保險公司的壓力測試包含 5 面向，依照確診率的高低，試算對淨值、資本適足率、流動性、投資部位、其他業務的賠付壓力。

外界關注產險公司恐因鉅額理賠而發生流動性問題，黃天牧指出，產險公司的流動性問題是可能發生的，但也不一定會發生，可能有些公司在營收上會有一些赤字，而這關係到公司未來增資規劃，金管會將會密切注意各公司情況。