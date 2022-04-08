化學品報價走揚 台聚、亞聚、華夏Q1營收創10年新高

台聚集團今 (8) 日公布營收，受惠 EVA、PVC 報價走揚，台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW) 第一季皆創下十年來新高，台達化 (1309-TW) 則持平去年。

台聚 3 月營收 57.3 億元，月增 8.7%、年減 7.7%，累計第一季營收 171 億元，季減 11.6%、年增 5.6%；亞聚 3 月營收 7.14 億元，月增 6.8%、年增 5.07%，累計第一季營收 21.4 億元，季減 26.5%、年增 15.6%。

台聚表示，全球太陽能裝機需求強勁，上半年 EVA 報價可望逐步走揚，預期第二季利差較為樂觀，不過另一大 PE 產品，受到成本持續上漲壓抑，預估產品利差約與去年同期持平。

華夏 3 月營收 18.45 億元，月增 17.4%、年增 1.2%，累積第一季營收 53.07 億元，季增 3.6%、年增 6.6%。華夏認為，展望後市，隨著南亞等地 PVC 需求步入旺季，加上原料乙烯漲價可望轉嫁客戶、EDC 價格走低，PVC 產品利差擴大，可望逐步提高毛利表現。

台達化 3 月營收 16.4 億元，月增 15.9%、年減 11.1%，累計第一季營收 45.3 億元，季減 14.5%，與去年持平。儘管近期油價大漲，激勵 ABS、PS 報價走強，不過，原料苯與乙烯同步上揚，造成利差縮小，影響業務表現。