〈紐約匯市〉中國經濟數據疲軟 美元高檔盤整 人民幣小跌

中國公布疲軟的經濟數據，加深全球經濟放緩疑慮，美元指數周一 (16 日) 走軟，在 20 年高點附近盤整，離岸人民幣小跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.34%，報 104.20。

中國周一公布 4 月零售銷售和工業產出數據均急遽下滑，防疫封控導致消費者被迫待在家中，工廠生產受到限制，不過，上海也從周一開始分階段解封，目標是在 6 月 1 日至中下旬全面恢復正常生活。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，周一的交易重點在於總體經濟數據，從避險角度來看，基本面看起來沒有很好，這應能支撐美元兌多數貨幣的表現。

不過，Rai 也稱，美元近期走強後正在盤整，且可能迎來更多區間震盪交易，在下次走高之前盤整一段時間是合理的。

道明證券 (TD Securities) 資深匯率策略師 Mazen Issa 表示，美元走勢趨緩部分與壞消息獲得消化有關，也可能是投資人正在觀望美國零售銷售與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 公開發表言論，但他不認為美元將因此走疲。

歐元自低點回升，兌美元匯率升 0.21% 至 1.0434 美元。

歐元兌美元逼近平價水準之際，法國央行總裁戴加洛 (Francois Villeroy de Galhau) 警告，疲軟的歐元可能加劇歐元區的輸入性通膨 (imported inflation) 壓力，因為這代表以美元計價的商品進口價格將變得更貴。

滙豐 (HSBC) 策略師預期，歐元兌美元將在明年跌至平價，稱經濟增長大幅放緩和通膨上升，將使歐洲央行 (ECB) 面臨 G10 央行中最嚴峻的政策挑戰。

美元兌離岸人民幣微升 0.05% 至 6.7939 人民幣。在公布上月零售銷售與工業增加值遠遜預期後，離岸人民幣漲勢收斂。

對中國經濟較敏感的的澳幣盤中一度跌約 0.9%，尾盤扭轉跌勢，兌美元匯率升 0.49% 至 0.6972 美元。

比特幣一度回升至 31,000 上方，截稿前跌 3.4%，報 30,049.4 美元，以太幣跌 4.9% 至 2,036.9 美元。

截至台灣時間周二 (17 日) 約 6:00 價格：