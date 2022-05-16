推太陽光電 國產署再推6宗標的合計近3公頃

響應再生能源發展，財政部國產署今 (16) 日宣布再推 6 宗作為太陽光電標租標的，合計面積共約 2.92 公頃，預計 6 月 4 日開標。

國產署表示，這 6 宗標的，分別位於新竹市、彰化縣田中鎮、雲林縣林內鄉、高雄市燕巢區、台南市官田區及屏東縣南州鄉，區位及基地條件俱佳，國產署中、南區分署今天辦理標租公告，相關招標資訊揭露於該署中區及南區分署網站「招標資訊」項下。

國產署表示，本次公告的彰化縣田中鎮、雲林縣林內鄉、高雄市燕巢區及屏東縣南州鄉，為首次推出標的，面積介於 0.3 公頃至 1.5 公頃間，其中高雄市燕巢區國有土地面積約 1.5 公頃，使用分區及使用地類別為特定專用區特定目的事業用地，日照充足面積大且業者得標後無需變更使用，屬優良標的。

根據國產署統計，截至今年 4 月底，提供標租 20 案、委託經營 18 案及共同改良利用 2 案，共 40 案約 612 公頃國有土地，預計發電量可達 497.9MW，其中 288MW 已併網發電。

國產署說，為了能在 114 年達成中央政府太陽光電累積裝置容量 20GW 總體目標，國產署將持續篩選適宜國有土地辦理標租公告，逐步實現我國能源轉型的政策願景。