永豐餘投控延攬新任總座駱秉正 落實未來發展五大方向

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (28) 日召開臨時董事會，因總經理蔡維力個人因素請辭職務及相關工作，會中通過延攬前瑞士銀行台灣區董事總經理駱秉正先生擔任永豐餘投控總經理一職，落實未來發展五大方向。

永豐餘表示，蔡維力總經理就任三年以來績效卓著，包括推動子公司育成規劃––永豐餘消費品實業上市、活化集團資產管理與提昇產業競爭策略等，讓各界更瞭解永豐餘轉型投控後之清楚商業模式及創新永續循環經濟理念之落實。

永豐餘新任總經理駱秉正，擁有國內、外知名企業國際金融運籌及金融投資的豐富服務資歷，於國內證券及信託同業公會擔任多屆理、監事要職，對於建構綠色經濟產業鏈亦具備實務操作經驗，對於提昇集團及個別公司競爭力和針對共同目標發揮綜效有深刻理解，將借重駱秉正在跨國公司及兩岸三地的實務歷練，執行集團五大發展方向，進一步優化該公司投資控股管理模式，為公司及所有股東創造更佳的永續價值。

永豐餘說明，該公司所訂立的發展五大方向分別為：1. 能源及能源管理。2. 以工業互聯網科技加強各子公司上下游生態鏈之成型。3. 持續循環經濟的發展。4. 醣經濟下新材料的開發。5. 持續新創公司之投資與孵化。

永豐餘指出，邁向百年之際，在董事長劉慧瑾及新任總經理駱秉正共同帶領下，將秉持既有業務發展模式，執行集團五大發展方向及低碳、低耗能、去石化三大策略，推動永豐餘獲利成長、公司治理、社會責任之永續發展。

■永豐餘新任總經理駱秉正小檔案

曾任：

瑞士銀行台灣區董事總經理

新光銀行副總經理

彰化銀行資金營運處處長

綠能科技財務主管

花旗銀行中國區資金部主管