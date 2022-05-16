〈焦點股〉全球傳動Q1獲利佳強攻漲停 工具機股同樂

受惠中國自動化設備、電動車及鋰電池等新能源應用帶動，傳動系統元件廠全球傳動 (4540-TW) 首季獲利亮眼，今 (16) 日股價應聲攻上漲停板，站上月線，其他工具機族群同獲買盤青睞，包括上銀 (2049-TW)、直得 (1597-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 等，業界樂觀看待，待增補外籍移工後，將有助拉升產能、提高出貨動能。

全球傳動自 4 月底以來，股價累計狂挫近 15%，今天在買盤湧入下，一舉奔上漲停，達 42.75 元，站上 5、10 日線及月線，收復近 2 周失土。

全球傳動目前產能持續滿載，先前樹林廠移工確診導致停工，對營收沒有太大影響，本業營運持穩，業外則受惠匯兌利益，貢獻獲利達 6449 萬元，帶動首季稅後純益衝上 9784 萬元，季增 1.2 倍，年增 9.6 倍，每股純益 1.04 元。

其他工具機相關個股方面，直得一度勁揚超過 5%，直逼 80 元關卡，上銀盤中上漲 3%，最高來到 222.5 元，亞德客 - KY 也有 2% 的漲幅，最高來到 853 元，大銀微系統 (4576-TW) 同步漲逾 1%。

工具機產業去年起受惠景氣復甦，訂單需求暢旺，但苦於新台幣升值、缺工、原物料漲價及運費飆漲等難題影響，尤其缺工問題更是嚴峻，導致產能遲遲無法拉升，不過，全球傳動指出，4 月已有一批新移工進廠工作，年底前每月都會增補人力，隨著新進移工拉升學習曲線，下半年可望為營收帶來明顯助益。

上銀第一季在歐美出貨挹注及匯兌收益助攻下，稅後純益 13.67 億元，季增 131%，年增 157%，每股純益 4.01 元，創近 14 季新高，董事長卓文恒表示，第二季將啟動產品漲價，漲幅平均 5%，看好第二季業績有好的表現，全年營收目標維持雙位數成長。