東陽匯兌利益挹注 前4月獲利年增72% 每股稅前賺0.98元

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (16) 日公布 4 月自結合併稅前盈餘 2.05 億元，年增幅 466%，前 4 月合併稅前盈餘 5.92 億元，年增 72%，每股稅前盈餘 0.98 元，雙創 2020 年新冠疫情爆發以來單月和累計新高，除因新台幣走弱使匯兌利益增加，本業出貨也漸趨正常化，受海運塞港缺艙的衝擊轉小。

東陽指出，由於供應鏈瓶頸緩和，出貨逐漸回到正常水準，4 月認列匯兌利益多達 9798 萬元，挹注單月獲利。

東陽強調，AM、OEM 事業群因應市場逐漸回穩，正加快生產和物流排程，滿足交貨需求。

此外，隨著各大車廠積極發展電動車，東陽已同步加快輕量化產品的開發進度，全力掌握新能源車市場利基。

東陽 AM 事業前 4 月合併營收 47.66 億元，年增 13%；而 OEM 事業前 4 月合併營收 20.52 億元，年增 17 %。

法人認為，儘管車用晶片的短缺問題仍未解決，東陽新客戶天津一汽豐田的新項目出貨，再加上一汽富維東陽近期的出貨有所改善，缺晶片影響程度已逐漸緩和，隨著第四季將再新增天津一汽豐田的另一款車型 SIENNA 新訂單，有助東陽今年 OEM 營運逐漸升溫。