【袁志峰專欄】美股回升 港股反彈可持續

今日推介 - 南方恒生科指 ETF(3033), 上日收市 $3.984

1) 股市前景

美股企穩及 A 股上揚帶動港股上周五急升，科技股領漲，成交平穩，南向資金連續 5 日淨買入，累積淨買入逾 250 億元。全周計，上証指數升 2.8%，恒指跌 0.5%，標指跌 2.4%。因美股前景不明望，預期恒指維持上落市格局，短線而言，技術反彈可持續，科技股看高一線，防守性股份跑輸大市。

今天推介是南方恒生科指 ETF(3033) — 美國納指上周四盤中低見 11109 點，從歷史高位累跌 31.5%，上周五收報 11805 點，較低位反彈 6.3%，預期技術反彈可持續，利好中概股及本港掛牌的科技股。 上海疫情有改善跡象，人民幣兌美元匯率經過前期急跌後應可在現水平企穩，但就業市場及經濟下行壓力大，預期對互聯網企業之監管會有所放鬆，為科技股反彈創造條件。建議買入南方恒生科指 ETF(3033)，目標價 4.40 元，止損價 3.75 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 236 點，全日輾轉上揚，以接近全日高位收市，收報 19898 點，升 518 點或 2.7%。成交額按日增 1% 至 1166 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入約 35 億元 ，美團 (3690)、騰訊 (700) 及中國移動 (941) 錄得 11.4、5.5 及 4.0 億元淨買入，小米 (1810) 及中芯國際 (981) 錄得 2.1 及 0.6 億元淨賣出。5 月以來淨買入 246 億元，4 月淨買入 105 億元。全周計，恒指跌 0.5%。

藍籌股 63 升 3 跌。港鐵 (66) 跌 0.5%，為表現最差藍籌。阿里健康 (241) 及碧桂園服務 (6098) 漲逾 10%，為升幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175)、申洲國際 (2313) 及新奥能源 (2868) 升 7%-8%。美團 (3690)、小米 (1810)、碧桂園 (2007) 及中國海外發展 (688) 升逾 6%。華潤置地 (1109)、比亞迪 (1211) 及創科實業 (669) 升逾 5%。新鴻基地產 (16) 升近 4%。騰訊 (700)、阿里 (9988)、滙豐 (5) 及港交所 (388) 漲逾 2%。

恒生科指升 4.5%，收報 4039 點，成份股 29 升 1 跌。大型科技股領漲，快手 (1024) 升逾 8%，美團 (3690)、小米 (1810) 及百度 (9988) 升逾 6%，網易 (9999) 升逾 4%。阿里健康 (241) 及華虹半導體 (1347) 升逾 10% 及 9%，為升幅最大成份股。京東健康 (6618)、眾安在線 (6060) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 8%。理想汽車 (2015)、平安好醫生 (1833) 及比亞迪電子 (285) 升逾 6%。明源雲 (909) 跌 0.3%，為表現最差成份股。全周計，恒生科指升 0.1%。

板塊方面， 大型科技股、線上醫療、汽車、內房、物管、燃氣、航運及煤炭股跑贏大市，漲幅居前。長城汽車 (2333) 及蔚來 (9866) 升逾 12% 及 5%。新城發展 (1030)、 旭輝控股 (884) 及雅居樂 (3383) 升 5%-9%。旭輝永升服務 (1995)、融創服務 (1516) 及金科服務 (9666) 升 11%。中國燃氣 (384) 升逾 5%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 漲 4%-8%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升 4%-6%。

周五上証指數高開 0.4%，初段最多曾升 1.0%，隨後漲幅收窄至 0.1%，午後震盪上行至尾市，收報 3084.28 點，升 1.0%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 7600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 21 億元，5 月以來累積淨賣出 97 億元，4 月淨買入 63 億元。全周計，上証指數升 2.8%，深証成指升 3.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

央行、銀保監會發布《關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知》，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減 20 個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。(Wind)

中國 4 月份金融數據急速轉差，新增貸款僅 6454 億元 (人民幣．下同)，為 2017 年 12 月以來最少，社會融資增量 9102 億元，兩者均不及市場預期 1.5 萬億元及 2.3 萬億元的一半；與 3 月份的 3.13 萬億元及 4.65 萬億元相比，更是大幅插水。廣義貨幣 (M2) 餘額 249.97 萬億元，按年增長 10.5%，略高於預期。

港元滙價觸發 7.85 兌 1 美元弱方兌換保證水平，金管局在紐約時段入市，承接約 31.64 億港元，沽出美元。周二本港銀行體系總結餘減少至約 3259 億港元。(信報)

4) 個股訊息

中國平保 (2318) 披露，今年首 4 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 3046.45 億元 (人民幣．下同)，按年增長 0.7%。其中，中國平安人壽保費收入 1963.8 億元，按年下跌 2.4%；中國平安財產保費收入 949.28 億元，升 8.4%。(信報)

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