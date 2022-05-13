玉晶光首季稅後純益3.26億元年增16.68% 每股純益2.9元

全球手機消費遲滯，造成光學元件廠業績不如預期，玉晶光 (3406-TW) 今 (13) 日公布最新獲利，第一季稅後純益 3.26 億元，季減 64.72%，年增 16.68%，每股純益為 2.9 元。

玉晶光 2022 年第一季營收為 33.81 億元，創史上同期新高，毛利率為 30.96%，季減 5.39 個分點，年減 4.73 個百分點，稅後純益 3.26 億元，季減 64.72%，年增 16.68%，每股純益為 2.9 元。

玉晶光 4 月營收達 9.11 億元，月減 26.3%，年增 35.07%，前 4 月營收為 42.95 億元，年增 32.74%。玉晶光指出，第二季是傳統淡季，加上疫情影響，市場需求延遲，預計第二季末營運會慢慢回升。

另一間大廠大立光 (3008-TW) 第一季受惠 27.51 億元業外收益挹注，稅後純益 55.13 億元，季增 7.34%，年增 3.71%，每股純益 41.3 元。大立光 4 月營收為 31.28 億元，月減 16.73%，年減 7.69%，前 4 月營收為 132.61 億元，年減 12.81%。

大立光第二季在季節性因素、市場供需及零組件長短料影響下，4、5 月營收都將較 3 月下滑，依目前的接單狀況來看，大立光 5 月營收仍與 4 月的 31.28 億元相當。