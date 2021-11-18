〈玉晶光法說〉看好Q4、明年首季業績 估將改寫同期新高

蘋果光學元件廠供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長陳天慶表示，看好營運可望持續成長，今年第四季及 2022 年首季營收，都將再改寫同期新高。

近期市場很夯的元宇宙，玉晶光也有佈局，總經理郭英理也指出，已在配合客戶開發「元宇宙」（metaverse）相關光學元件產品，預估明年下半年以後出貨量將放大。

外資看好，玉晶光今年在蘋果旗艦機種手機鏡頭市占提高，且高階鏡頭比重增加，2022 年下半年起，虛擬實境及擴增實境鏡頭應用需求也同步成長，看好玉晶光未來動能。

玉晶光今年第三季進入美系客戶拉貨旺季、高階產品量產出貨，單季營收以 59.19 億元改寫歷史新高，前 10 月營收 129.81 億元，年增 2.83%。

玉晶光第三季稅後純益 9.75 億元，勝過上半年總和，季增 7.24 倍，年減 7.26%，每股純益 8.71 元，前三季稅後純益 13.73 億元，年減 33.25%，每股純益 12.27 元。

玉晶光前三季營收結構上，千萬畫素以上鏡頭 49.47%，千萬畫素以下鏡頭占 19.46%，其他爲 31.07%，郭英理指出，其他產品包含 TOF Lens、Flash Lens、VR Lens 及 LED 照明等產品。

值得注意的是，玉晶光今年第三季毛利率較去年同期下滑，郭英理指出，除因新舊產品交替、舊產品降價，另外疫情造成人工、材料成本走高，影響獲利，預料 2022 年仍有來自疫情的影響，但是玉晶光會持續提升良率、效率克服。