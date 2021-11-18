〈玉晶光法說〉元宇宙相關光學元件出貨中 估明年下半年放量

玉晶光 (3406-TW) 今 (18) 日召開法說會，市場高度關注元宇宙（metaverse）發展，總經理郭英理指出，相關元宇宙光學鏡片等元件一直都有在出貨，預計明年下半年開始放量，將是玉晶光重要成長動能之一，對 2022 年整體毛利率走勢正向看待。

郭英理表示，光學元件是元宇宙的核心，在虛擬實境（VR）應用發展較成熟，從客戶端觀察，明後年需求將顯著成長；以中階 VR 產品為例，除了左右眼的大鏡片外，大約會再配置 6-8 顆鏡頭輔助，輔助偵測眼球、距離、環境等。

郭英理分析，VR 左右兩眼的大鏡片的難度相當高，尤其要做到 4K 甚至 8K 解析度，貼近眼睛的狀況下眼壓不能太重，擬真度要高又要兼具輕、薄、舒適度，包括光學設計、工藝、模具都有很高的困難與挑戰，玉晶光與客戶共同努力，包括大鏡片及各種規格鏡頭等光學元件，都能滿足需求。

在擴增實境（AR）產品，郭英理認為，相較 VR 產品，除了需要有更強大的軟、硬體整合，在光學技術上有很大的挑戰。

玉晶光也斥 4500 萬美元投資廈門茂晶光電，已獲投審會核准，茂晶光電參與廈門產權交易中心資產轉讓公開競價，取得營運所需不動產，地點位在廈門市翔安區，取得該廠房是因應客戶未來新應用產品需求，最快 2022 年底量產。

郭英理強調，玉晶光兩岸產能配置上，台灣台中廠將以研發爲主，量產則交由廈門廠區負責。