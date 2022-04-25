聯邦銀三度主辦越南西貢證券海外聯貸 額度1.48億美元創紀錄

配合政府新南向政策，且看好越南的經濟成長實力，聯邦銀行 (2838-TW) 今 (25) 日宣布，三度與越南西貢證券（SSI Securities Corporation, SSI）合作，由聯邦銀與台新銀共同主辦 SSI 海外聯貸案，共 11 家銀行參與，總簽約金額 1.48 億美元，再創該券商最大規模美金聯貸紀錄。

聯邦銀行曾在 2020 年 11 月與 2021 年 9 月，分別統籌主辦越南西貢證券公司 8500 萬美元、1.18 億美元聯貸案。此次為第 3 度與越南西貢證券合作。

聯邦銀行指出，越南近期採取「與病毒疫情共存」的政策，經濟回穩，今年第 1 季經濟成長率達 5.03%，持續帶動股票市場熱絡，成交量與開戶數持續創新高，也使 SSI 資金需求持續大增。聯邦銀基於過去兩單聯貸案件成功經驗，決定再次與 SSI 攜手合作。

聯邦銀行表示，SSI 是越南市佔率第 1 名的上市券商，最大外資股東為日本大和證券（Daiwa Securities），在越南提供證券、資產管理、投資銀行和相關財務操作等金融服務。本次參貸銀行包括聯邦銀、台新銀、凱基銀、台中商銀、遠東銀、陽信銀、中國輸出入銀、日盛銀、上海商銀、板信銀等 10 家台資銀行與韓國韓亞銀行（KEB）。本次聯貸放款天期仍為 364 天，資金用途為充實短期營運週轉金。

聯邦銀行副總經理洪劉麟表示，去年下半年越南雖受 Delta 病毒衝擊，曾有數月實施社會隔離，但當時越南計畫性地為人民迅速施打兩劑疫苗。去年 10 月重啟經濟後，施行與病毒共存的政策，即使去年底 Omicron 病毒肆虐，但在高疫苗覆蓋率的保護下，重症率與死亡率持續下探，疫情控制得宜，今年 3 月中已取消赴越南國際遊客的隔離規定，迅速回復過去高經濟成長的亮眼表現。