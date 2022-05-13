台股回神站上15800點 三大法人聯手買超69.3億元 外資終結連5賣

台股今 (13) 日展開反彈，由電子權值股領漲，傳產族群也受到買盤青睞，帶動加權指數開高走高，終場上漲 215 點，收在 15832 點，成交值則縮至 2250 億元。台股周線連三黑，累計單周下挫 575 點。三大法人同站買方，共買超 69.3 億元，外資終結連 5 賣。

觀察三大法人今天資金動向，外資終止連續 5 個交易日賣超，回頭買超 27.95 億元；投信買超 9.46 億元，為連 22 買；自營商同步買超 31.87 億元。三大法人合計買超 69.3 億元。

電子族群重返主流，權王台積電上漲逾 1%，收在 511 元，聯發科、聯電股價也反彈超過 2%，其他包括鴻海、國巨、大立光、日月光投控等主要權值股，漲勢均不俗。此外，千金股旭隼、AES-KY 均噴出漲停，力旺強漲近 7%，信驊漲幅放大至 3%，再度登上股王寶座。

台勝科母公司勝高 (SUMCO) 表示，12 吋矽晶圓短缺情況加劇，已無法供貨給非長約客戶，台勝科也說，同樣無法供貨給長約以外的客戶。今天在大量買盤湧入下，台勝科股價強攻漲停，達 229 元，一舉站回年線、月線，環球晶也一度亮燈漲停，合晶收漲逾 7%，嘉晶及漢磊同步吸引資金進駐勁揚超過 4%。

傳產族群也百花齊放，台塑、台塑化股價勁揚約 2%，台聚家族也表現不俗，台聚、華夏、台達化均上漲超過 2%；航運股方面，貨櫃航商長榮、萬海股價大漲逾 3%，昨天遭到大舉拋售的航空雙雄華航、長榮航，股價反彈 1-2%，其他包括中航、台驊投控、遠雄港等多檔均獲資金進駐。

市場期待 7 月解封行情，帶動觀光股止跌回升，王品、美食 - KY、好樂迪股價上漲逾 3%，晶華、鳳凰、雄獅、華園、夏都等也都在盤上表現。高端疫苗旗下新冠疫苗參與 WHO 全球團結三期臨床試驗，已進入數據分析階段，試驗結果將由 WHO 對外宣佈，高端股價應聲攻上漲停，大股東基亞、云辰及負責原液生產的台康生技同步亮燈漲停。