產能短缺情況加劇 台勝科：已無法供貨非長約客戶

台勝科 (3532-TW) 母公司勝高 (SUMCO) 12 日表示，12 吋矽晶圓短缺情況加劇，已無法供貨給非長約客戶；對此，台勝科也說，許多現貨客戶一直要求供貨，但產能實在供不應求，同樣無法供貨給長約以外的客戶。

展望第二季，勝高表示，12 吋矽晶圓方面，邏輯產品需求更吃緊、記憶體產品短缺情況加劇，陷入無法供貨給長約以外客戶的情況；8 吋以下部分，預估供不應求情況將持續。整體而言，現貨價仍持續走揚。

台勝科表示，8 吋矽晶圓方面，雖然消費性電子需求放緩，但車用、5G 等其他需求馬上填補產能空缺，加上客戶庫存水位低，憂心空出來的產能馬上被其他需求補上，因此未出現明顯的調整訂單情況。

台勝科指出，目前 8 吋、12 吋均維持滿載生產，產能供不應求，同樣無法供貨給非長約客戶，盼透過自動化、AI 等進行製程改善，發揮產能效益。

台勝科 12 吋新廠目標 2024 年量產，大部分產能都有客戶訂單確保，長約價格也高於目前合約價，台勝科也重申，2026 年前包括新廠在內、幾乎所有產能都已被客戶包光。

台勝科第一季受惠市場供給吃緊，加上原物料漲價等因素，價格較去年第四季大幅調漲，也帶動獲利衝高，加上業外匯兌收益挹注，單季稅後純益 10.02 億元，季增 1.6 倍，年增 2.07 倍，每股純益 2.58 元，攀 12 季高點。