00876更名元大全球5G 本益比跌出甜甜價

台股唯一一檔瞄準全球 5G 商機的元大全球 5G ETF(00876-TW) 即日起正式更名，原該 ETF 簡稱「元大全球未來關鍵科技」，自今 (12) 日起改為「元大全球 5G」，證券代碼不變，在投資全球 5G 的識別度大提升；由於該指數本益比跌到兩年新低，逢低布局的投資價值浮現。

元大全球 5G 具備三大投資特色，包括：廣泛投資全球 5G 的尖端技術、市場分散不怕輪動、以及囊括全世界 5G 龍頭，都是台股 ETF 唯一的特色。

元大全球 5G 成分股不只放眼台灣，更一網打盡台積電盟友的高通、應材及全球被動元件龍頭村田等全球 5G 龍頭。

元大投信表示，市場顧慮聯準會貨幣政策加速緊縮，導致全球科技股在 5 月升息前夕大幅修正，但包括 5G、雲端等科技應用需求續增，科技股低檔的投資價值已然浮現。

元大全球 5G 所追蹤的「iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數」成分股近期交出亮眼財報，但受到市場不理性下殺，指數本益比下滑到僅 15 倍，來到近兩年最低點，對比各國 5G 需求正處高峰，全球 5G 概念股出現被低估的情形。

元大投信表示，觀察歷史經驗，2015 年聯準會首次升息後，全球股市因利空震盪普遍交出負報酬，但拉長到後半年，資金青睞高成長的科技股，在 5G 發展如火如荼下，概念股更成為資金回流首選。

統計 iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數在 2015 年升息後半年及後一年，報酬率分別達到 5.3% 及 29%，明顯優於表彰主要美國科技股的那斯達克 100 指數，顯示全球 5G 概念股具備強勁彈力，布局值得關注。