蘇揆：要求快篩提前交貨 最後一仗跨過才能完全開放

國內確診人數激增，快篩需求也急遽升溫，行政院長蘇貞昌今 (12) 日於院會中指示相關部會，預計在 5、6 月到貨的進口快篩試劑，都要盡可能提前交貨；蘇揆表示，目前台灣染疫死亡率約萬分之 2，較香港、日本低，顯示相關防疫作法有效，現在疫情正進入最後關鍵階段，這一仗跨過，才能完全開放。

行政院發言人羅秉成今天主持院會後記者會，轉述蘇揆指示，蘇貞昌表示，台灣在過去 2 年多來的防疫成績受國際肯定，但基於疫情變化、國際情勢及國際往來的必要，政府提出正常生活、積極防疫、穩健開放的「新台灣模式」。

蘇揆指出，台灣既然要開放，就要縮短防疫時間，縮小匡列範圍，因此，確診數一定會增加，而 Omicron 變異株特性就是傳播速度快，目前確診數一如預期，持續不斷增加，但未如沖天炮速度一般快。

蘇貞昌表示，這段期間確診數快速增加，但將近 99.8% 都是輕症或無症狀，觀察國際死亡率，今年以來，香港是千分之 8、日本是千分之 2，韓國為千分之 1，台灣目前則為萬分之 2 相對較低，從這樣的成績與數字可看出相關防疫作法是很有效的。

蘇貞昌強調，台灣現在正進入疫情整個最後、最關鍵的階段，這一仗一定要如過往一樣，窮盡一切之力、團隊合作，請民眾配合，一起跨過這個最後戰役，才能進入大家所期待的正常生活、完全開放。

對於近來國人對快篩試劑需求大增，蘇貞昌指示各部會，本月底及下月才會到貨的進口快篩試劑，都盡可能地提前交貨，讓每個藥局配發的量能進一步增加，並請副院長沈榮津督導，持續加速各多元供應管道的進貨。