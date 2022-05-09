COVID-19有望降為第四類傳染病 陳時中估落在7月

本土疫情延燒，指揮中心預估 5 月底、6 月初染疫人數達到高峰，外界關注是否有望將 COVID-19 從第五類傳染病改為第四類，指揮官陳時中今 (9) 日透露，7 月有可能調整，因為疫情差不多往下走了，醫療量能就會比較充足。

陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會列席備詢，會前被問及，是否考慮將新冠肺炎從第五類傳染病調整為第四類？陳時中表示，兩者間有很大的不同，第五類是強制管制，第四類是一般管制，要等這波疫情過後才會做考慮，至於時間點是否落在 7 月，陳時中回應「有可能」。

陳時中預估，5/20 至 6/10 將會是疫情高峰期，他表示，邊境解封要看國內醫療量能，以現在疫情而言，開放的機會不大，確診如果還是很多，醫療量能就要增加，所以在這情況下是不適合的。

陳時中認為，7 月疫情差不多往下走了，醫療量能就會比較充足，開放機會比較高。

此外，全台各地都出現快篩試劑難以取得的抱怨聲浪，陳時中說，5 月 15 日之後，會再開啟 4500 萬劑羅氏快篩的合約，全數供應實名制，可提供至 7 月底，因此，5 月底起碼就有 5000 到 6000 萬劑，6 月中旬上看 9000 萬劑。

近來防疫險理賠爆量，金管會擬推數位健康證明，但有業者不認同，對此，陳時中回應，防疫保單是一個保險合約，經金管會核准合約，不是衛福部能管的，但業者有履行合約的義務，不要造成民眾恐慌、擠兌，陳時中認為，在緊急狀況下，數位證明取代診斷書是合理的，業者不應堅持、甚至串連拒絕。