〈惠特法說〉雙動能加持今年營收可望成長雙位數

設備廠惠特 (6706-TW) 今 (12) 日召開法說會，展望後市，公司表示，MiniLED 客戶受到中國疫情封控影響，拉貨狀況略為放緩，不過若疫情逐步趨緩，需求可望快速回溫，加上化合物半導體等設備出貨，今年營收仍可雙位數成長、獲利同步上揚。

惠特表示，第二季營收則略受中國疫情干擾，不過毛利率估持平上季，下半年在雷射與化合物半導體新設備出貨帶動，毛利率可望回升。

惠特表示，點測機及分選機受惠 MiniLED 設備需求強勁帶動營收走強，但中國封城影響短期當地客戶轉趨保守，若疫情趨緩需求可望回溫；雷射與化合物半導體測試設備客戶則持續下單，業務將雙位數成長，看好新產品挹注營收；代工業務則拚穩中求好。

惠特第一季點測機及分選機營收占比 74%，季增 7.5 個百分點、與去年同期持平，雷射與化合物半導體測試設備占 1.79%，季減 3.2 個百分點、年減 2.67 個百分點，代工占 24.17%，季減 4.3 個百分點、年增 3.1 個百分點。

MicroLED 佈局方面，惠特表示，目前設備營收占比仍低，但成長性高，現階段主要聚焦在磊晶段抽測、巨量轉移設備，測試端已有實機測試，巨量轉移設備則已出貨，將積極與雷捷科技合作，提升巨量轉移、巨量修補的技術。

惠特第一季營收 18.17 億元，季增 10.9%、年增 53.4%，毛利率 36.2%，受到產品組合影響，季減 4.9 個百分點、年減 1.2 個百分點，營益率 20.1%，季減 2.9 個百分點、年增 2.4 個百分點，稅後純益 3.8 億元，季增 18.7%、年增 122%，每股純益 5.18 元，創歷史單季第三高。